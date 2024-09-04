Вручення повістки - повістки на вулиці - коли вручення повістки є незаконним

Вручення повістки на вулиці. Фото: Новини.PRO

Повістки, які вручаються громадянам на вулиці, мають бути вручені тим громадянам, які у цьому населеному пункті зареєстровані чи фактично проживають. Якщо ж людина на один день приїхала в інше місто, тамтешні працівники ТЦК не мають права вручати такому військовозобов’язаному громадянину повістку з вимогою пройти у цьому населеному пункті військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євгеній Середницький.

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Вручення повісток на вулиці

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Під час цього процесу частині військовозобов’язаних вручають повістки — зокрема, і мобільними групами оповіщення ТЦК на вулицях.

Такий формат вручення є законним, але є винятки, коли такі повістки є неправомірними.

Коли така повістка не є документом

"Повістка має бути вручена за місцем вашої реєстрації або фактичного проживання", — відповів військовозобов’язаному громадянину Євгеній Середницький.

У ситуації ж, коли особа на один день приїхала у інше місто, вручення повістки із вимогою пройти ВЛК у цьому місті є неправомірним, підкреслив адвокат.

"Відмова від повістки може призвести до адміністративної відповідальності, але оскільки її вручення могло бути неправомірним, це може бути аргументом на вашу користь", — додав юрист.