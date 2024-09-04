Вручення повістки - повістки на вулиці - коли вручення повістки є незаконним

Повістка на вулиці — коли це є неправомірним
Повістки, які вручаються громадянам на вулиці, мають бути вручені тим громадянам, які у цьому населеному пункті зареєстровані чи фактично проживають. Якщо ж людина на один день приїхала в інше місто, тамтешні працівники ТЦК не мають права вручати такому військовозобов’язаному громадянину повістку з вимогою пройти у цьому населеному пункті військово-лікарську комісію.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євгеній Середницький.
Вручення повісток на вулиці
В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.
Під час цього процесу частині військовозобов’язаних вручають повістки — зокрема, і мобільними групами оповіщення ТЦК на вулицях.
Такий формат вручення є законним, але є винятки, коли такі повістки є неправомірними.
Коли така повістка не є документом
"Повістка має бути вручена за місцем вашої реєстрації або фактичного проживання", — відповів військовозобов’язаному громадянину Євгеній Середницький.
У ситуації ж, коли особа на один день приїхала у інше місто, вручення повістки із вимогою пройти ВЛК у цьому місті є неправомірним, підкреслив адвокат.
"Відмова від повістки може призвести до адміністративної відповідальності, але оскільки її вручення могло бути неправомірним, це може бути аргументом на вашу користь", — додав юрист.
Читайте Новини.LIVE!