Бронювання від мобілізації через Дію - коли можуть будти проблеми

Державний портал послуг "Дія". Фото: Мінцифри

Відсутність пройденої повторної військово-лікарської комісії не може перешкодити процесу бронювання. Але це бронювання уже не можна буде зробити через портал "Дія".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оформити бронювання через "Дію" громадянина, який не пройшов повторну військово-лікарську комісію.

"Якщо в "Резерв+" не висвітиться, що особа порушила правила військового обліку — то все нормально і бронюванню через "Дію" в автоматичному режимі нічого не завадить", — підкреслив юрист Ярослав Турчин.

Коли забронювати через "Дію" неможливо

Існують ситуації, коли саме по собі бронювання буде реальним, але уже не через портал "Дія".

"Якщо буде виявлене порушення військового обліку, то це теж формально не перешкоджає бронюванню, але через "Дію" автоматично не вийде це зробити через відповідні обмеження у функціоналі, які внесені на програмному рівні", — наголосив Турчин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зберігається броня під час відпустки.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні втратить бронювання.