Бронювання на роботі під час відпустки — чи зберігається бронювання

Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: firtka.if.ua

Бронювання працівника критично важливого підприємства розповсюджується на увесь час, вказаний у рішенні щодо надання броні. Відповідно, навіть у випадку, коли громадянин перебуває у відпустці, бронювання за ним зберігається, і мобілізувати його не можуть.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання — безстрокове чи на певний термін

Працівники стратегічно важливих підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

Бронювання може бути або безстроковим, або оформлене на відповідний термін.

"Бронювання надається Вам на встановлений термін відповідно до законодавства", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи діє бронювання під час відпустки

Громадянин, який звернувся до юристів, поцікавився, чи можуть його мобілізувати за наявності бронювання на роботі у той період, коли він перебуває у відпустці.

"Бронювання не переривається у зв'язку із відпусткою", — наголосив Айвазян, зазначивши, що мобілізувати громадянина у такій ситуації неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що українці зможуть отримати бронювання від мобілізації, навіть перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо оформити відстрочку від мобілізації за наявного бронювання.