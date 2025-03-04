Бронирование от мобилизации через Дію - когда могут быть проблемы

Государственный портал услуг "Дія". Фото: Минцифры

Отсутствие пройденной повторной военно-врачебной комиссии не может помешать процессу бронирования. Но это бронирование уже нельзя будет сделать через портал "Дія".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Ярослав Турчин.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли оформить бронирование через "Дію" гражданина, который не прошел повторную военно-врачебную комиссию.

"Если в "Резерв+" не высветится, что лицо нарушило правила воинского учета — то все нормально и бронированию через "Дію" в автоматическом режиме ничего не помешает", — подчеркнул юрист Ярослав Турчин.

Когда забронировать через "Дію" невозможно

Существуют ситуации, когда само по себе бронирование будет реальным, но уже не через портал "Дія".

"Если будет выявлено нарушение воинского учета, то это тоже формально не препятствует бронированию, но через "Дію" автоматически не получится это сделать из-за соответствующих ограничений в функционале, которые внесены на программном уровне", — подчеркнул Турчин.

Напомним, мы ранее писали о том, сохраняется ли бронь во время отпуска.

Добавим, мы сообщали о том, кто в марте потеряет бронирование.