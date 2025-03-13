Як відбувається процес бронювання через портал Дія у березні 2025 року.

Портал державних послуг "Дія". Фото: diia.gov.ua

Процес бронювання від мобілізації на стратегічно важливих підприємствах у 2025 році повністю перенесений на портал "Дія". Підприємство, як бронює своїх працівників, має вказати у документах на бронювання низку даних, зокрема, персональних даних цих працівників.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання тільки через "Дію"

Юрист Владислав Дерій, коментуючи деталі бронювання від мобілізації у 2025 році, зазначив головну особливість цього процесу.

"З 1 грудня 2024 року працівників бронюють винятково через "Дію", — підкреслив Дерій.

Він додав, що цей процес займає орієнтовно до трьох днів.

Які дані мають бути вказані у списках на бронювання

Процесом бронювання працівників займаються підприємства, які мають статус критично важливих.

У списках, які надає підприємство, у якому мають бути зазначені певні дані щодо військовозобов’язаних громадян, яких планують забронювати.

Це наступні дані:

прізвище, власне ім’я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника;

строк дії бронювання;

позначка про виконання підприємством вимог, які дозволяють бронювати працівників.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливим є бронювання без військово-облікової спеціальності та звання.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є основні зміни у процесі бронювання на 2025 рік.