Як відбувається процес бронювання через портал Дія у березні 2025 року.

Бронювання через "Дію" в березні — що потрібно
Процес бронювання від мобілізації на стратегічно важливих підприємствах у 2025 році повністю перенесений на портал "Дія". Підприємство, як бронює своїх працівників, має вказати у документах на бронювання низку даних, зокрема, персональних даних цих працівників.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Бронювання тільки через "Дію"
Юрист Владислав Дерій, коментуючи деталі бронювання від мобілізації у 2025 році, зазначив головну особливість цього процесу.
"З 1 грудня 2024 року працівників бронюють винятково через "Дію", — підкреслив Дерій.
Він додав, що цей процес займає орієнтовно до трьох днів.
Які дані мають бути вказані у списках на бронювання
Процесом бронювання працівників займаються підприємства, які мають статус критично важливих.
У списках, які надає підприємство, у якому мають бути зазначені певні дані щодо військовозобов’язаних громадян, яких планують забронювати.
Це наступні дані:
- прізвище, власне ім’я, по батькові;
- реєстраційний номер облікової картки платника;
- строк дії бронювання;
- позначка про виконання підприємством вимог, які дозволяють бронювати працівників.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливим є бронювання без військово-облікової спеціальності та звання.
Додамо, ми повідомляли про те, якими є основні зміни у процесі бронювання на 2025 рік.
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