Как происходит процесс бронирования через портал Дія в марте 2025 года.

Бронирование через "Дію" в марте — что нужно
Процесс бронирования от мобилизации на стратегически важных предприятиях в 2025 году полностью перенесен на портал "Дія". Предприятие, которое бронирует своих работников, должно указать в документах на бронирование ряд данных, в частности, персональных данных этих работников.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Бронирование только через "Дію"
Юрист Владислав Дерий, комментируя детали бронирования от мобилизации в 2025 году, отметил главную особенность этого процесса.
"С 1 декабря 2024 года работников бронируют исключительно через "Дію", — подчеркнул Дерий.
Он добавил, что этот процесс занимает ориентировочно до трех дней.
Какие данные должны быть указаны в списках на бронирование
Процессом бронирования работников занимаются предприятия, которые имеют статус критически важных.
В списках, которые предоставляет предприятие, в котором должны быть указаны определенные данные о военнообязанных граждан, которых планируют забронировать.
Это следующие данные:
- фамилия, собственное имя, отчество;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика;
- срок действия бронирования;
- отметка о выполнении предприятием требований, которые позволяют бронировать работников.
Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование без военно-учетной специальности и звания.
Добавим, мы сообщали о том, каковы основные изменения в процессе бронирования на 2025 год.
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