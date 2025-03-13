Как происходит процесс бронирования через портал Дія в марте 2025 года.

Портал государственных услуг "Дія". Фото: diia.gov.ua

Процесс бронирования от мобилизации на стратегически важных предприятиях в 2025 году полностью перенесен на портал "Дія". Предприятие, которое бронирует своих работников, должно указать в документах на бронирование ряд данных, в частности, персональных данных этих работников.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование только через "Дію"

Юрист Владислав Дерий, комментируя детали бронирования от мобилизации в 2025 году, отметил главную особенность этого процесса.

"С 1 декабря 2024 года работников бронируют исключительно через "Дію", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что этот процесс занимает ориентировочно до трех дней.

Какие данные должны быть указаны в списках на бронирование

Процессом бронирования работников занимаются предприятия, которые имеют статус критически важных.

В списках, которые предоставляет предприятие, в котором должны быть указаны определенные данные о военнообязанных граждан, которых планируют забронировать.

Это следующие данные:

фамилия, собственное имя, отчество;

регистрационный номер учетной карточки плательщика;

срок действия бронирования;

отметка о выполнении предприятием требований, которые позволяют бронировать работников.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование без военно-учетной специальности и звания.

Добавим, мы сообщали о том, каковы основные изменения в процессе бронирования на 2025 год.