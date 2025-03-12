Бронювання від мобілізації — чи забронюють без військових даних

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язаний громадянин має право отримати бронювання від мобілізації без звання та спеціальності у військово-обліковому документі. Працевлаштування такого громадянина не є порушенням законодавства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів, що роботодавець не хоче приймати його на роботу, бо у громадянина в електронному військово-обліковому документі, "Резерв+", немає військових звання та спеціальності.

Тож роботодавець заявив, що нібито в такій ситуації забронювати працівника неможливо, натомість можна отримати штраф від ТЦК.

"Роботодавець нічого не порушує", — пояснив юрист Владислав Дерій, підкресливши, що працевлаштування такого військовозобов’язаного не є порушенням військового обліку.

Чи можна забронювати працівника з неповними даними

Щодо бронювання, то і тут, зазначив Дерій, немає жодних проблем.

"Вам потрібно домовитись із роботодавцем, щоб він вас прийняв на роботу та забронював. Для оформлення броні не обов'язково мати ВЛК, звання та ВОС", — підкреслив юрист.

Отже, відсутність таких даних, як військово-облікова спеціальність чи військове звання, жодним чином не впливає на процес бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відновився процес бронювання від мобілізації на порталі "Дія".

Додамо, ми повідомляли про те, чи залишається за працівником бронь після того, як він звільнився з роботи.