Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Бронювання на 12 місяців — кого це стосується

Бронювання на 12 місяців — кого це стосується

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 20:00
Бронювання від мобілізації на 12 місяців - термін дії броні
Оператор протимінної діяльності. Фото: vlasnasprava.ua

Якщо громадянин працює на підприємстві, яке визнане критично важливим для функціонування вітчизняної економіки, він має право на бронювання від мобілізації. Це бронювання не є безстроковим і триває 12 місяців, після чого його потрібно продовжувати, за наявності підстав.

Про це повідомив портал LegalAid.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація і бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території України у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації, яке оформлює керівництво організації чи підприємства, де працює така особа.

Бронювання практично для усіх категорій не є безстроковим, бронювання до кінця мобілізації стосується лише низки чиновників у органах державної влади та місцевого самоврядування.

Кого бронюють на 12 місяців

Базовим є бронювання на 12 місяців.

Цей вид броні надається тим військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Крім того, 12-місячне бронювання стосується також операторів протимінної діяльності, які проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо оформити відстрочку від мобілізації при чинному бронюванні на роботі.

Додамо, ми повідомляли про те, де має стояти на військовому обліку внутрішньо переміщена особа для того, аби отримати бронювання від мобілізації.

стратегічні підприємства критична інфраструктура мобілізація бронювання розмінування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації