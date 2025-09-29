Бронювання від мобілізації на 12 місяців - термін дії броні

Оператор протимінної діяльності. Фото: vlasnasprava.ua

Якщо громадянин працює на підприємстві, яке визнане критично важливим для функціонування вітчизняної економіки, він має право на бронювання від мобілізації. Це бронювання не є безстроковим і триває 12 місяців, після чого його потрібно продовжувати, за наявності підстав.

Про це повідомив портал LegalAid.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація і бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території України у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації, яке оформлює керівництво організації чи підприємства, де працює така особа.

Бронювання практично для усіх категорій не є безстроковим, бронювання до кінця мобілізації стосується лише низки чиновників у органах державної влади та місцевого самоврядування.

Кого бронюють на 12 місяців

Базовим є бронювання на 12 місяців.

Цей вид броні надається тим військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Крім того, 12-місячне бронювання стосується також операторів протимінної діяльності, які проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо оформити відстрочку від мобілізації при чинному бронюванні на роботі.

Додамо, ми повідомляли про те, де має стояти на військовому обліку внутрішньо переміщена особа для того, аби отримати бронювання від мобілізації.