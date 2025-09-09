Бронювання від мобілізації в Україні змінили — які умови

Засідання Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів змінив підстави для бронювання від мобілізації на воєнний час. Зокрема, це стосується бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, які виготовляють дрони.

Про це йдеться у постанові від 8 вересня 2025 р. № 1106.

Нові підстави для бронювання від мобілізації

Уряд вирішив, що відтепер 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах отримають бронювання. Воно може здійснюватися на територіях, де йдуть активні бойові дії, і на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Крім того, до критеріїв критично важливих підприємств додали організації, які виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

Що про це кажуть у Мінекономіки

Водночас у Мінекономіки зазначили, що від цього рішення буде хороший економічний ефект. Перш за все, це збережений ВВП та податкові надходження. Загалом, дохід може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.

