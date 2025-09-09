Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Уряд розширив підстави для бронювання — хто отримає відстрочку

Уряд розширив підстави для бронювання — хто отримає відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:46
Бронювання від мобілізації в Україні змінили — які умови
Засідання Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів змінив підстави для бронювання від мобілізації на воєнний час. Зокрема, це стосується бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, які виготовляють дрони. 

Про це йдеться у постанові від 8 вересня 2025 р. № 1106.

Реклама
Читайте також:

Нові підстави для бронювання від мобілізації

Уряд вирішив, що відтепер 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах отримають бронювання. Воно може здійснюватися на територіях, де йдуть активні бойові дії, і на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Крім того, до критеріїв критично важливих підприємств додали організації, які виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

Що про це кажуть у Мінекономіки

Водночас у Мінекономіки зазначили, що від цього рішення буде хороший економічний ефект. Перш за все, це збережений ВВП та податкові надходження. Загалом, дохід може становити близько 2,25 млрд гривень на рік. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як забронювати всіх працівників у прифронтових зонах. Подати відповідну заявку можна, зокрема, онлайн.

Також ми повідомляли, які повістки може надіслати ТЦК заброньованим. Адвокат пояснив, в яких випадках це можливо. 

Кабінет міністрів мобілізація бронювання підприємства війна в Україні
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації