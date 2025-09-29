Видео
Бронирование на 12 месяцев — кого это касается

Дата публикации 29 сентября 2025 20:00
Бронирование от мобилизации на 12 месяцев - срок действия брони
Оператор противоминной деятельности. Фото: vlasnasprava.ua

Если гражданин работает на предприятии, которое признано критически важным для функционирования отечественной экономики, он имеет право на бронирование от мобилизации. Это бронирование не является бессрочным и длится 12 месяцев, после чего его нужно продлевать, при наличии оснований.

Об этом сообщил портал LegalAid.

Читайте также:

Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории Украины в ответ на полномасштабное вторжение российских войск.

Часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации, которое оформляет руководство организации или предприятия, где работает такое лицо.

Бронирование практически для всех категорий не является бессрочным, бронирование до конца мобилизации касается только ряда чиновников в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кого бронируют на 12 месяцев

Базовым является бронирование на 12 месяцев.

Этот вид брони предоставляется тем военнообязанным, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые в установленном порядке определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Кроме того, 12-месячное бронирование касается также операторов противоминной деятельности, которые проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли оформить отсрочку от мобилизации при действующем бронировании на работе.

Добавим, мы сообщали о том, где должно стоять на воинском учете внутренне перемещенное лицо для того, чтобы получить бронирование от мобилизации.

стратегические предприятия критическая инфраструктура мобилизация бронирование разминирование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
