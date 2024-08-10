Бронювання від мобілізації - критичні підприємства - відсоток броні

Бронювання на підприємствах — скільки відсотків можна забронювати
На критично важливих для української економіки підприємствах можуть забронювати від мобілізації частину працівників. Юристи пояснили, як правильно вирахувати кількість заброньованих осіб.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Бронювання не для усіх
Українські підприємства, які визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки, мають право забронювати своїх працівників від мобілізації у особливий період.
Та опція бронювання не розповсюджується на усіх працівників критично важливих підприємств.
Скільки відсотків і від якої кількості можуть забронювати
Юристи пояснили, кого можуть забронювати керівники стратегічно важливих підприємств.
"Бронюється 50% від кількості військовозобов'язаних на підприємстві, які працюють на момент складання списку на бронювання", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.
Інший юрист, Микита Богданов, пояснив, як правильно вираховується кількість працівників для бронювання.
"До цієї кількості входять лише військовозобов'язані які перебувають на обліку в ТЦК. До них не входять вже військовослужбовці та виключені з обліку", — підкреслив правник.
Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.
Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.
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