Бронювання від мобілізації - критичні підприємства - відсоток броні

Процес оформлення бронювання. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

На критично важливих для української економіки підприємствах можуть забронювати від мобілізації частину працівників. Юристи пояснили, як правильно вирахувати кількість заброньованих осіб.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання не для усіх

Українські підприємства, які визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки, мають право забронювати своїх працівників від мобілізації у особливий період.

Та опція бронювання не розповсюджується на усіх працівників критично важливих підприємств.

Скільки відсотків і від якої кількості можуть забронювати

Юристи пояснили, кого можуть забронювати керівники стратегічно важливих підприємств.

"Бронюється 50% від кількості військовозобов'язаних на підприємстві, які працюють на момент складання списку на бронювання", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Микита Богданов, пояснив, як правильно вираховується кількість працівників для бронювання.

"До цієї кількості входять лише військовозобов'язані які перебувають на обліку в ТЦК. До них не входять вже військовослужбовці та виключені з обліку", — підкреслив правник.

Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.