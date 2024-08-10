Бронирование от мобилизации – критические предприятия – процент брони

Процесс оформления бронирования. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

На критически важных для экономики предприятиях могут забронировать от мобилизации часть работников. Юристы объяснили, как правильно высчитать количество забронированных лиц.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Бронирование не для всех

Украинские предприятия, признанные критически важными для функционирования отечественной экономики, имеют право забронировать своих работников от мобилизации в особый период.

Эта опция бронирования не распространяется на всех работников критически важных предприятий.

Сколько процентов и от какого количества могут забронировать

Юристы объяснили, кого могут забронировать руководители стратегически важных предприятий.

"Бронируется 50% от количества военнообязанных на предприятии, работающих на момент составления списка на бронирование", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист Никита Богданов объяснил, как правильно высчитывается количество работников для бронирования.

"В это количество входят только военнообязанные состоящие на учете в ТЦК. В них не входят уже военнослужащие и исключены из учета", — подчеркнул юрист.

Напомним, что бронирование или отсрочку от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Добавим, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.