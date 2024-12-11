Бронювання від мобілізації обмежено придатних - коли ТЦК можуть відмовити

Оформлення бронювання у ТЦК, Фото: sd.ua

Навіть попри наявність бронювання, колишні обмежено придатні мають пройти повторну ВЛК. Разом з тим, ТЦК зобов’язані продовжити цим громадянам бронювання від мобілізації незалежно від результатів комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Повторна ВЛК для обмежено придатних

Військовозобов’язані громадяни, які були раніше, до ухвалення нового закону про мобілізацію, визнані обмежено придатними, мають пройти обов’язкову повторну військово-лікарську комісію.

Це потрібно для визначення актуальної приналежності громадянина до військової служби.

Разом з тим, частина цих громадян може бути заброньованою від мобілізації.

ТЦК не має права відмовляти громадянину

До юристів звернувся з питанням громадянин, якому відмовили у проходження повторної ВЛК: "У ТЦК та СП відмовляються дати направлення на ВЛК, мотивуючи це тим, що я заброньований".

Юрист Владислав Дерій наголосив, що закон про повторну ВЛК має більшу юридичну силу, ніж постанова Кабміну про неможливість направлення на комісію під час відстрочки чи бронювання.

Тож, підкреслив Дерій, громадянина мають направити на військово-лікарську комісію. Разом з тим, додав юрист, такому громадянину мають так само продовжити відстрочку — у цьому ТЦК не має права відмовити особі, яка вже має бронювання і хоче його продовжити.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше про те, чому навіть під час дії бронювання треба з’явитися до ТЦК.

Також ми писали про те, чи потрібна ВЛК у процесі оформлення бронювання.