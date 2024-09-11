Бронювання військовозобов'язаних - проходження ВЛК - чи має заброньований проходити ВЛК

ВЛК під час бронювання — чому в такій ситуації все ж треба з'явитися до ТЦК
Громадянин, який встиг отримати бронювання від мобілізації до дати проходження військово-лікарської комісії, не має проходити ВЛК. Але в ТЦК варто з’явитися і повідомити про свої права у зв’язку із такою юридичною колізією.
Про це на порталі b2bconsult написала юристка Галина Токмач.
Заброньовані ВЛК не проходять
Під час загальної мобілізації та бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств можуть виникнути ситуації, коли громадянин уже отримав бронювання, але йому ще в процесі оформлення броні була вручена повістка, у якій вимагалося пройти військово-лікарську комісію.
Галина Токмач пояснила, що заброньованому військовозобов’язаному громадянину варто зробити у такій ситуації.
"Протягом строку дії відстрочки у зв’язку з бронюванням військовозобов'язані на ВЛК не направляються", — запевнила юристка.
Чому все ж варто прийти до ТЦК
Разом з тим, вона відзначила неоднозначність ситуації, що треба було б виправити.
"Так як повістка була вручена до моменту оформлення броні, раджу все-таки з’явитися за нею до ТЦК та повідомити про свої права", — підкреслила Токмач.
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