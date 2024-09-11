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ВЛК під час бронювання — чому в такій ситуації все ж треба з'явитися до ТЦК

11 вересня 2024 18:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання військовозобов'язаних - проходження ВЛК - чи має заброньований проходити ВЛК
Процес проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин, який встиг отримати бронювання від мобілізації до дати проходження військово-лікарської комісії, не має проходити ВЛК. Але в ТЦК варто з’явитися і повідомити про свої права у зв’язку із такою юридичною колізією.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Галина Токмач.

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Під час загальної мобілізації та бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств можуть виникнути ситуації, коли громадянин уже отримав бронювання, але йому ще в процесі оформлення броні була вручена повістка, у якій вимагалося пройти військово-лікарську комісію.

Галина Токмач пояснила, що заброньованому військовозобов’язаному громадянину варто зробити у такій ситуації.

"Протягом строку дії відстрочки у зв’язку з бронюванням військовозобов'язані на ВЛК не направляються", — запевнила юристка.

Чому все ж варто прийти до ТЦК

Разом з тим, вона відзначила неоднозначність ситуації, що треба було б виправити.

"Так як повістка була вручена до моменту оформлення броні, раджу все-таки з’явитися за нею до ТЦК та повідомити про свої права", — підкреслила Токмач.

мобілізація бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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