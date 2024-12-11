Бронирование от мобилизации ограниченно пригодных – когда ТЦК могут отказать

Бронирование ограниченно годных — могут ли в ТЦК отказать
Даже при наличии бронирования, прежние ограниченно годные должны пройти повторную ВВК. Вместе с тем ТЦК обязаны продлить этим гражданам бронирование от мобилизации независимо от результатов комиссии.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Повторная ВВК для ограниченно годных
Ранее военнообязанные граждане до принятия нового закона о мобилизации, признанные ограниченно годными, должны пройти обязательную повторную военно-врачебную комиссию.
Это необходимо для определения актуальной принадлежности гражданина к военной службе.
Вместе с тем, часть этих граждан может быть забронирована от мобилизации.
ТЦК не имеет права отказывать гражданину
К юристам обратился с вопросом гражданин, которому отказали в прохождении повторной ВВК: "В ТЦК и СП отказываются дать направление на ВВК, мотивируя это тем, что я забронирован".
Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что закон о повторной ВВК обладает большей юридической силой, чем постановление Кабмина о невозможности направления на комиссию во время отсрочки или бронирования.
Поэтому, подчеркнул Дерий, гражданин должен быть направлен на военно-врачебную комиссию. Вместе с тем, добавил юрист, такому гражданину должны также продолжить отсрочку — в этом ТЦК не имеет права отказать лицу, уже имеющему бронирование и желающему его продлить.
Напомним, мы сообщали ранее о том, почему даже во время бронирования нужно явиться в ТЦК.
Также мы писали о том, нужна ли ВВК в процессе оформления бронирования.
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