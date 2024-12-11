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Бронирование ограниченно годных — могут ли в ТЦК отказать

11 декабря 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации ограниченно пригодных – когда ТЦК могут отказать
Оформление бронирования в ТЦК. Фото: sd.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже при наличии бронирования, прежние ограниченно годные должны пройти повторную ВВК. Вместе с тем ТЦК обязаны продлить этим гражданам бронирование от мобилизации независимо от результатов комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Повторная ВВК для ограниченно годных

Ранее военнообязанные граждане до принятия нового закона о мобилизации, признанные ограниченно годными, должны пройти обязательную повторную военно-врачебную комиссию.

Это необходимо для определения актуальной принадлежности гражданина к военной службе.

Вместе с тем, часть этих граждан может быть забронирована от мобилизации.

ТЦК не имеет права отказывать гражданину

К юристам обратился с вопросом гражданин, которому отказали в прохождении повторной ВВК: "В ТЦК и СП отказываются дать направление на ВВК, мотивируя это тем, что я забронирован".

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что закон о повторной ВВК обладает большей юридической силой, чем постановление Кабмина о невозможности направления на комиссию во время отсрочки или бронирования.

Поэтому, подчеркнул Дерий, гражданин должен быть направлен на военно-врачебную комиссию. Вместе с тем, добавил юрист, такому гражданину должны также продолжить отсрочку — в этом ТЦК не имеет права отказать лицу, уже имеющему бронирование и желающему его продлить.

Напомним, мы сообщали ранее о том, почему даже во время бронирования нужно явиться в ТЦК.

Также мы писали о том, нужна ли ВВК в процессе оформления бронирования.

мобилизация бронирование ВВК ТЦК и СП ограниченно пригодные

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