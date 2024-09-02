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Бронювання після вступу до вишу — чи анулюється воно

2 вересня 2024 19:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання на роботі - анулювання бронювання - бронювання після початку навчання
Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств може бути анульоване. Такий варіант визначений законодавством — якщо людина отримує іншу відстрочку, наприклад, після вступу на навчання до вишу чи коледжу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання від мобілізації

В Україні частина військовозобов’язаних громадян під час особливого стану можуть бути заброньовані від мобілізації.

Це зазвичай стосується працівників підприємств, які визнаються критично важливими для вітчизняної економіки.

Коли броня анулюється

Бувають, однак, ситуації, коли бронювання можуть анулювати.

Це стосується, зокрема, ситуації, коли людина, яка має броню, вступає на навчання до освітнього закладу, який надає відстрочку від мобілізації.

"Якщо Ви оформите відстрочку у зв'язку із навчанням, то Ваше бронювання анулюють", — підкреслив Юрій Айвазян.

Адвокат додав, що такий крок є законним і відповідає статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У цій статті вказано, що наявна відстрочка (чи бронювання) анулюється, якщо особі надають відстрочку з інших причин.

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освіта мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані

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