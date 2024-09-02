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Бронирование после поступления в вуз — аннулируется ли оно

2 сентября 2024 19:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование на работе – аннулирование бронирования – бронирование после начала обучения
Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронирование работников критически важных для украинской экономики предприятий может быть аннулировано. Такой вариант определен законодательством — если человек получает другую отсрочку, например, после поступления на учебу в вуз или колледж.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине часть военнообязанных граждан во время особого состояния может быть забронирована от мобилизации.

Это обычно касается работников предприятий, которые признаются критично важными для отечественной экономики.

Когда броня аннулируется

Бывают, однако, ситуации, когда бронирование может быть аннулировано.

Это касается, в частности, ситуации, когда человек, имеющий броню, поступает на обучение в образовательное учреждение, предоставляющее отсрочку от мобилизации.

"Если вы оформите отсрочку в связи с учебой, то ваше бронирование аннулируют", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Адвокат добавил, что такой шаг законен и соответствует статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В этой статье указано, что существующая отсрочка (или бронирование) аннулируется, если лицу предоставляют отсрочку по другим причинам.

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