Бронювання від мобілізації, якщо втратив військовий квиток- що робити

Електронний військово-обліковий документ в застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Навіть якщо громадянин втратив паперовий військово-обліковий документ, він все одно має право отримати бронювання від мобілізації. Для цього вистачить і електронного військового квитка в "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ангеліна Лисак.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можливо оформити бронювання від мобілізації у ситуації, коли він втрати військово-обліковий документ.

Юристка Ангеліна Лисак пояснила, що у такій ситуації можна обійтися і без цього паперового документу.

"Для бронювання достатньо і електронного військово-облікового документу", — підкреслила вона.

Рівноцінні військово-облікові документи

Лисак наголосила, що використання електронного ВОД у застосунку "Резерв+" є абсолютно законним, хоч втрачений паперовий військово-обліковий документ і варто згодом відновити.

"Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу відповідно до постанови КМУ № 559 від 16.05.2024", — запевнила юристка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба заброньованому змінювати військово-обліковий документ.

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