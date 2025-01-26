Заміна військово-облікового документу - чи треба міняти ВОД після отримання броні

Українець з військово-обліковим документом. Фото: Depositphotos

Після досягнення 25-річного віку громадянин, який перебуває на військовому обліку, має змінити приписне посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Це потрібно зробити навіть за наявності бронювання від мобілізації.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Частина громадян, які перебувають на військовому обліку, отримали бронювання від мобілізації відразу після досягнення мобілізаційного віку, 25 років.

Відповідно на руках у них залишилися приписні посвідчення, які у той самий час треба змінювати на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

"Вам терміново необхідно отримати замість приписного новий військово-обліковий документ", — запевнив такого громадянина юрист Сергій Богун.

На бронювання наявність старого ВОД не впливає

Разом з тим, підкреслив інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, навіть до заміни приписного на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного бронювання не втрачає своєї чинності.

"Звісно, ваше бронювання є чинним, і вас не можуть мобілізувати під час його дії", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про усі підстави заміни військово-облікового документу.

Також ми повідомляли про те, як саме відбувається процес заміни одного військово-облікового документу на інший.