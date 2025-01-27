Бронирование от мобилизации, если потерял военный билет- что делать

Электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже если гражданин потерял бумажный военно-учетный документ, он все равно имеет право получить бронирование от мобилизации. Для этого хватит и электронного военного билета в "Резерв+".

Об этом на портале "Юристы.UA" написала юрист Ангелина Лысак.

Читайте также:

Бронирование без бумажного ВУД

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможно ли оформить бронирование от мобилизации в ситуации, когда он потерял военно-учетный документ.

Юрист Ангелина Лысак объяснила, что в такой ситуации можно обойтись и без этого бумажного документа.

"Для бронирования достаточно и электронного военно-учетного документа", — подчеркнула она.

Равноценные военно-учетные документы

Лисак отметила, что использование электронного ВУД в приложении "Резерв+" является абсолютно законным, хотя утраченный бумажный военно-учетный документ и стоит впоследствии восстановить.

"Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу в соответствии с постановлением КМУ № 559 от 16.05.2024", — заверила юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли забронированному менять военно-учетный документ.

Также мы сообщали о том, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году.