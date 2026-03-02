Базова військова підготовка - хто має пройти БЗВП

Підготовка мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Базова загальна військова підготовка стосується усіх громадян, які були мобілізовані до лав Збройних сил України. Юристи пояснили, як змінилася тривалість цього процесу останнім часом.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та підготовка

Під час повномасштабної російсько-української війни був запроваджений інститут базової загальної військової підготовки. Цей процес має на меті замінити строкову службу, від якої Україна планує повністю відмовитися.

Базова загальна військова підготовка, на відміну від строкової служби, може бути пройдена у будь-який період до досягнення громадянином 25-річного віку. Час проходження обирає сам громадянин.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що у його профілі в "Резерв+" вказано про необхідність проходження базової загальної військової підготовки. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити БЗВП.

"БЗВП повинні проходити всі військовозобов'язані, які призиваються за мобілізацією", — пояснив громадянину у коментарі адвокат Юрій Айвазян. Це обов’язкова умова для мобілізованих.

Тривалість БЗВП

Айвазян також пояснив, чому у "Резерв+" з’явилася така інформація. За словами юриста, це скоріше технічні дані.

"Цей запис у "Резерв+" говорить про те, що Ви не маєте досвіду проходження військової служби. Отже, при мобілізації повинні будете спочатку пройти підготовку", — пояснив адвокат.

Юрій Айвазян також зазначив, що тривалість курсу базової загальної військової підготовки нещодавно була збільшена. Зараз вона триває понад півтора місяця, 51 день.

