Броня від мобілізації, що говорить закон про держслужбовців

Процес оформлення бронювання від мобілізації. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

Частину працівників державних органів бронюють від мобілізації стовідсотково. На деяких посадах відсоток заброньованих не може перевищувати половину від загальної кількості військовозобов’язаних, які працюють у цій структурі.

Про це йдеться у законі про мобілізацію.

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Частина працівників органів державної влади, інших державних органів підпадають під бронювання від мобілізації.

Повністю заброньованими є такі категорії державних службовців, які займають посади:

державної служби категорії "А";

штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій у разі їх утворення);

державної служби категорії "Б", але на яких тимчасово покладено виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби категорії "А".

Відсотки, відведені під бронювання

В інших випадках кількість заброньованих осіб не може перевищувати 50% від загального числа зобов’язаних у цій конкретній організації станом на 18 травня 2024 року.

У випадку збільшення кількості працівників і, відповідно, військовозобов’язаних кількість місць для бронювання переглядається шляхом подачі нових списків.

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.