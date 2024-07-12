Броня від мобілізації, що говорить закон про держслужбовців

Бронювання працівників держорганів — кого не можуть мобілізувати
Частину працівників державних органів бронюють від мобілізації стовідсотково. На деяких посадах відсоток заброньованих не може перевищувати половину від загальної кількості військовозобов’язаних, які працюють у цій структурі.
Про це йдеться у законі про мобілізацію.
Бронювання держслужбовців — кого не чіпатимуть взагалі
Частина працівників органів державної влади, інших державних органів підпадають під бронювання від мобілізації.
Повністю заброньованими є такі категорії державних службовців, які займають посади:
- державної служби категорії "А";
- штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій у разі їх утворення);
- державної служби категорії "Б", але на яких тимчасово покладено виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби категорії "А".
Відсотки, відведені під бронювання
В інших випадках кількість заброньованих осіб не може перевищувати 50% від загального числа зобов’язаних у цій конкретній організації станом на 18 травня 2024 року.
У випадку збільшення кількості працівників і, відповідно, військовозобов’язаних кількість місць для бронювання переглядається шляхом подачі нових списків.
Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.
Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.
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