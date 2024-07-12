Броня от мобилизации, что говорит закон о госслужащих

Процесс бронирования от мобилизации. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

Часть работников государственных органов бронируют от мобилизации полностью. На некоторых должностях процент забронированных не может превышать половины общего количества военнообязанных, работающих в этой структуре.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

Читайте также:

Бронирование госслужащих — кого не будут трогать вообще

Часть работников органов гос власти, остальных государственных органов подпадают под бронирование от мобилизации.

Полностью забронированы следующие категории государственных служащих, занимающих должности:

государственной службы категории "А";

штатных работников патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины;

руководителей областных, районных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций (военных администраций в случае их образования);

государственной службы категории "Б", но на которые временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы категории "А".

Проценты, отведенные под бронирование

В других случаях количество забронированных лиц не может превышать 50% общего числа обязанных в этой конкретной организации по состоянию на 18 мая 2024 года.

В случае увеличения количества работников и, соответственно, военнообязанных количество мест для бронирования пересматривается путем подачи новых списков.

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.