Броня от мобилизации, что говорит закон о госслужащих

Бронирование работников госорганов — кого не могут мобилизовать
Часть работников государственных органов бронируют от мобилизации полностью. На некоторых должностях процент забронированных не может превышать половины общего количества военнообязанных, работающих в этой структуре.
Об этом говорится в законе о мобилизации.
Бронирование госслужащих — кого не будут трогать вообще
Часть работников органов гос власти, остальных государственных органов подпадают под бронирование от мобилизации.
Полностью забронированы следующие категории государственных служащих, занимающих должности:
- государственной службы категории "А";
- штатных работников патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины;
- руководителей областных, районных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций (военных администраций в случае их образования);
- государственной службы категории "Б", но на которые временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы категории "А".
Проценты, отведенные под бронирование
В других случаях количество забронированных лиц не может превышать 50% общего числа обязанных в этой конкретной организации по состоянию на 18 мая 2024 года.
В случае увеличения количества работников и, соответственно, военнообязанных количество мест для бронирования пересматривается путем подачи новых списков.
Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.
Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.
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