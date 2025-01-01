Бронювання від мобілізації – як бронюватимуть в 2025 році

Портал "Дія", де відбуватиметься бронювання. Фото: Мінцифри

З 2025 року бронювання працівників може здійснюватися винятково через портал "Дія". Крім того, працівник повинен заробляти не менше 20 тисяч гривень на місяць, а підприємство не повинно мати боргів по сплаті ЄСВ.

Про це розповідав начальник Черкаського об’єднаного ТЦК та СП Олег Тимошенко.

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Частина громадян має право на бронювання від мобілізації. В 2025 році, після змін, цей процес буде відбуватися дещо інакше, ніж у попередніх роках.

Нові правила бронювання

Згідно із новими правилами, буде можливе бронювання тільки тих працівників, середній рівень зарплати яких складає, як мінімум, 2,5 мінімальні зарплати, що дорівнює 20 тис. грн на місяць.

Крім того, підприємство, яке хоче забронювати своїх працівників, не повинно мати боргів по сплаті ЄСВ.

З 2025 року бронювання працівників буде здійснюватися виключно через портал "Дія".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде з бронюванням працівників, якщо критичність підприємства скасували.

Також ми повідомляли, наскільки реальним є бронювання тимчасово непридатного.