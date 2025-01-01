Бронирование от мобилизации – как будут бронировать в 2025 году

Портал "Дія", где будет происходить бронирование. Фото: Минцифры

С 2025 года бронирование работников может производиться исключительно через портал "Дія". Кроме того, работник должен зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц, а предприятие не должно иметь долгов по уплате ЕСВ.

Об этом рассказал начальник Черкасского объединенного ТЦК и СП Олег Тимошенко.

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Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.

Часть граждан имеет право на бронирование от мобилизации. В 2025 году после изменений этот процесс будет происходить несколько иначе, чем в предыдущих годах.

Новые правила бронирования

Согласно новым правилам, будет возможно бронирование только тех работников, средний уровень зарплаты которых составляет как минимум 2,5 минимальные зарплаты, что равняется 20 тыс. грн в месяц.

Кроме того, предприятие, желающее забронировать своих работников, не должно иметь долгов по уплате ЕСВ.

С 2025 года бронирование работников будет осуществляться исключительно через портал "Дія".

Напомним, мы ранее писали о том, что будет с бронированием работников, если критичность предприятия была отменена.

Также мы сообщали, насколько реально бронирование временно непригодного.