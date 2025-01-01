Бронирование от мобилизации – как будут бронировать в 2025 году

Бронирование в 2025 году — что изменилось
С 2025 года бронирование работников может производиться исключительно через портал "Дія". Кроме того, работник должен зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц, а предприятие не должно иметь долгов по уплате ЕСВ.
Об этом рассказал начальник Черкасского объединенного ТЦК и СП Олег Тимошенко.
Мобилизация и бронирование
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.
Часть граждан имеет право на бронирование от мобилизации. В 2025 году после изменений этот процесс будет происходить несколько иначе, чем в предыдущих годах.
Новые правила бронирования
Согласно новым правилам, будет возможно бронирование только тех работников, средний уровень зарплаты которых составляет как минимум 2,5 минимальные зарплаты, что равняется 20 тыс. грн в месяц.
Кроме того, предприятие, желающее забронировать своих работников, не должно иметь долгов по уплате ЕСВ.
С 2025 года бронирование работников будет осуществляться исключительно через портал "Дія".
Напомним, мы ранее писали о том, что будет с бронированием работников, если критичность предприятия была отменена.
Также мы сообщали, насколько реально бронирование временно непригодного.
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