Бронирование от мобилизации — забронируют ли без военных данных

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право получить бронирование от мобилизации без звания и специальности в военно-учетном документе. Трудоустройство такого гражданина не является нарушением законодательства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, что работодатель не хочет принимать его на работу, потому что у гражданина в электронном военно-учетном документе, "Резерв+", нет воинского звания и специальности.

Поэтому работодатель заявил, что якобы в такой ситуации забронировать работника невозможно, зато можно получить штраф от ТЦК.

"Работодатель ничего не нарушает", — пояснил юрист Владислав Дерий, подчеркнув, что трудоустройство такого военнообязанного не является нарушением воинского учета.

Можно ли забронировать работника с неполными данными

Что касается бронирования, то и здесь, отметил Дерий, нет никаких проблем.

"Вам нужно договориться с работодателем, чтобы он вас принял на работу и забронировал. Для оформления брони не обязательно иметь ВВК, звание и ВОС", — подчеркнул юрист.

Итак, отсутствие таких данных, как военно-учетная специальность или воинское звание, никоим образом не влияет на процесс бронирования.

Напомним, мы ранее писали о том, возобновился ли процесс бронирования от мобилизации на портале "Дія".

Добавим, мы сообщали о том, остается ли за работником бронь после того, как он уволился с работы.