Бронирование от мобилизации — забронируют ли без военных данных

Бронирование от мобилизации — без ВОС и звания
Военнообязанный гражданин имеет право получить бронирование от мобилизации без звания и специальности в военно-учетном документе. Трудоустройство такого гражданина не является нарушением законодательства.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Нарушит ли работодатель военное законодательство
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что работодатель не хочет принимать его на работу, потому что у гражданина в электронном военно-учетном документе, "Резерв+", нет воинского звания и специальности.
Поэтому работодатель заявил, что якобы в такой ситуации забронировать работника невозможно, зато можно получить штраф от ТЦК.
"Работодатель ничего не нарушает", — пояснил юрист Владислав Дерий, подчеркнув, что трудоустройство такого военнообязанного не является нарушением воинского учета.
Можно ли забронировать работника с неполными данными
Что касается бронирования, то и здесь, отметил Дерий, нет никаких проблем.
"Вам нужно договориться с работодателем, чтобы он вас принял на работу и забронировал. Для оформления брони не обязательно иметь ВВК, звание и ВОС", — подчеркнул юрист.
Итак, отсутствие таких данных, как военно-учетная специальность или воинское звание, никоим образом не влияет на процесс бронирования.
Напомним, мы ранее писали о том, возобновился ли процесс бронирования от мобилизации на портале "Дія".
Добавим, мы сообщали о том, остается ли за работником бронь после того, как он уволился с работы.
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