Бронювання після звільнення з роботи — чи залишається броня

Працівники критично важливого підприємства. Фото: УНІАН

Бронювання на критично важливому для української економіки підприємстві надається тільки до того моменту, поки працівник обіймає відповідну посаду. Якщо працівник звільняється, він втрачає право на бронювання і може бути мобілізованим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військовозобов’язані громадяни України, які працюють на стратегічно важливих для української економіки підприємствах, мають право на бронювання від мобілізації.

Процесом бронювання займається саме підприємство, яке для початку має довести, що відповідає критеріям критичної важливості.

Коли бронювання втрачається автоматично

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи залишається бронювання за громадянином, який звільняється з посади на критично важливому підприємстві.

Юрист Сергій Богун підкреслив у своїй відповіді, що, оскільки бронювання оформлює підприємство, то воно залишається за підприємством, а не за працівником.

"Так, бронювання анулюється, якщо працівник звільняється з роботи", — зазначив Богун.

Таким чином громадянина, який звільнився з критично важливого підприємства, можуть мобілізувати, якщо у нього немає якихось підстав для відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про топ-5 нових правил про бронювання працівників, які варто знати.

Додамо, ми повідомляли про те, що в лютому Кабмін вніс зміни щодо бронювання працівників.