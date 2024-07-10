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Бронирование от мобилизации — какой процент военнообязанных подпадает под норму нового закона

10 июля 2024 23:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Детали бронирования от призыва, что известно о процентах забронированных
Заседание комиссии при ТЦК Фото: Facebook Одесского областного ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Предприятия, обладающие правом бронировать своих работников от мобилизации, обычно получают норму в 50% от общего количества военнообязанных. Но для части предприятий количество забронированных может превышать норму закона.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Норма для мобилизации

Украинское законодательство разрешает бронировать часть военнообязанных граждан от мобилизации в особый период.

"Количество военнообязанных, занимающих должности на предприятии, учреждении и организации и согласно закону подлежащих бронированию, должно составлять не более 50% количества военнообязанных работников на таком предприятии, учреждении и организации по состоянию на 18 мая 2024 года", — говорится в соответствующем законе.

Где норма 50% не действует

Впрочем, часть предприятий освобождается от этого ограничения.

Это касается, в частности:

  • предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса и подрядных организаций, перечень которых утверждается Минэнерго;
  • предприятий, учреждений и организаций, обслуживающих системы жизнеобеспечения, и их подрядные организации, перечень которых утверждается Мининфраструктуры, и т.д.

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.

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