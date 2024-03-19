Мобілізація в Україні 2024 — які документи потрібні для бронювання працівників

Бронювання працівників в Україні. Колаж Новини.LIVE

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу. Проте, підприємства, компанії та організації мають право забронювати своїх працівників від мобілізації.

Як це зробити та які документи необхідні для бронювання працівника, розповів юрист Михайло Лобунько.

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Список документів, які необхідні для бронювання працівника

За словами правознавця, підприємству, організації або компанії необхідно сформувати списки військовозобов’язаних, які пропонуються для бронювання.

При цьому у таких осіб мають бути оновлені військово-облікові документи. Це необхідно для того, щоб дані, які будуть внесені в таблиці, були коректними та дійсними. Дана інформація є важливим додатком до пакета документів, який подається до профільного міністерства.

До пакета документів, які необхідні для проведення бронювання працівників, входять:

військово-обліковий документ;

паспорт громадянина України;

заява від працівника (працівник повинен подати заяву на бронювання, в якій він викладе свою причину, чому вважає за краще залишитися на роботі у випадку мобілізації);

пояснювальна записка від роботодавця (роботодавець має право подати пояснювальну записку в ТЦК та СП, в якій зазначить критичне значення роботи працівника для функціонування підприємства).

Документи, необхідні для бронювання працівника. Фото: freepik.com

Бронювання працівників — який алгоритм

Після збору всіх необхідних документів процедура бронювання виглядає наступним чином:

1. Подання документів до уповноваженого органу.

Якщо підстава бронювання мобілізаційне завдання, то потрібно звернутись, в орган, який його видав.

Якщо контракт — орган, з яким його уклали.

Якщо це критично важливе підприємство — орган, що надав цей статус.

Відповідний орган проводить перевірку та подає документи до Генштабу.

2. Генштаб погоджує документи й передає до Мінекономіки.

3. Мінекономіки приймає рішення про бронювання працівників, направляє його до Генштабу та підприємства.

4. Генштаб відправляє документи про бронювання до ТЦК.

5. Підприємство зі свого боку надає працівникові витяг зі зазначеного рішення.

6. Підприємство має надіслати до ТЦК та СП спеціальне повідомлення, відтак працівникові не потрібно йти до ТЦК.

Важливо: розгляд документів не повинен перевищувати 25 днів розгляду.

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