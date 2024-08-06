Броня від мобілізації - працівники до 25 років - чи бронюють призовників

Перевірка документів на бронювання. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Бронювання працівників критично важливих для функціонування української економіки підприємств не стосується чоловіків, молодших 25 років. Призовників, які не досягли мобілізаційного віку, не можуть забронювати.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання на критично важливих підприємствах

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території України воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки, мають право на бронювання від призову.

Чи бронюють призовників

Втім, це стосується тільки громадян мобілізаційного віку, тобто старших 25 років.

А ті особи, які не досягли цього віку, не можуть бути заброньовані. "Якщо Ви маєте приписне свідоцтво, то броня Вам не потрібна, оскільки Ви не є військовозобов'язаним", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Це підтвердив інший адвокат, Андрій Карпенко: "Призовників не бронюють від мобілізації".

Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними підприємствами.