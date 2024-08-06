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Бронирование от мобилизации — что делать гражданам младше 25 лет

6 августа 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Броня от мобилизации - работники до 25 лет - бронируют ли призывников
Проверка документов по бронированию. Фото: Винницкий ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронирование работников критически важных для функционирования украинской экономики предприятий не касается мужчин младше 25 лет. Призывников, не достигших мобилизационного возраста, не могут забронировать.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Бронирование на критически важных предприятиях

В Украине идет общая мобилизация, объявленная после введения на всей территории Украины военного положения.

Часть военнообязанных граждан, работающих на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от призыва.

Бронируют ли призывников

Впрочем, это касается только граждан мобилизационного возраста, то есть старше 25 лет.

А лица, не достигшие этого возраста, не могут быть забронированы. "Если Вы имеете приписное свидетельство, то броня Вам не нужна, поскольку Вы не военнообязанны", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Это подтвердил другой адвокат, Андрей Карпенко: "Призывников не бронируют от мобилизации".

Напомним, бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Ранее мы писали, что для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Те, что выполняют нерегулярные перевозки, и автостанции теперь могут признаваться критическими предприятиями.

военный призыв мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные

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