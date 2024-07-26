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Бронювання від мобілізації — у цих категорій громадян воно безстрокове

26 липня 2024 23:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Безстрокове бронювання - яким категоріям військовозобов'язаних воно надається
Працівники Державної кримінально-виконавчої служби. Фото: khpg.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Також це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Про це йдеться в законі про мобілізацію.

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Терміни бронювання бувають різними

Частина військовозобов’язаних громадян України має право на бронювання від мобілізації під час воєнного стану.

Термін дії цього бронювання може змінювати, залежно від різних категорій. Кілька категорій військовозобов’язаних мають право на фактично безстрокову мобілізацію, на увесь термін проведення мобілізації.

Хто має безстрокове бронювання

Перш за все, це ті люди, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, а також в органах місцевого самоврядування.

Також безстрокова мобілізація надається військовозобов’язаним громадянам, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

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