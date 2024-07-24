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Часу на бронювання працівників від мобілізації буде все менше — що говорить новий закон

24 липня 2024 20:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації у 2024 - терміни для ухвалення та процедура
Співробітники ТЦК зі списками заброньованих військовозобов’язаних. Фото: Чернігівський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Перевірка списків військовозобов’язаних громадян на бронювання від мобілізації триває не більше 10 робочих днів. Після чого Мінекономіки за 5 робочих днів має ухвалити своє рішення.

Про це йдеться в законі про мобілізацію.

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Списки на погодження бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств, згідно із новим законом, розглядаються у термін не більш як 10 робочих днів з дня отримання.

Після перевірки Міністерство економіки приймає рішення у термін не більш ніж 5 робочих днів з дня отримання погоджених і перевірених списків.

Скільки часу мають Міноборони та ТЦК

Після цього Мінекономіки передає інформацію про відстрочку для вказаних у списках громадян до Міністерства оборони. Ця інформація надається у триденний термін.

А після цього військове відомство має передати усі дані до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

Мінекономіки Міноборони мобілізація бронювання відстрочка

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