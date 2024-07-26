Бессрочное бронирование – каким категориям военнообязанных оно предоставляется

Бронирование от мобилизации — у этих категорий граждан оно бессрочно
Бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.
Об этом говорится в законе о мобилизации.
Сроки бронирования бывают разными
Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на бронирование во время военного положения.
Срок действия этого бронирования может изменяться в зависимости от различных категорий. Несколько категорий военнообязанных имеют право фактически бессрочную мобилизацию, на весь срок проведения мобилизации.
Кто имеет бессрочное бронирование
Прежде всего, это люди, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, а также в органах местного самоуправления.
Также бессрочная мобилизация предоставляется военнообязанным гражданам, работающим или проходящим службу в Государственной уголовно-исполнительной службе.
Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратив заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.
В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.
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