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Бронирование от мобилизации — у этих категорий граждан оно бессрочно

26 июля 2024 23:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бессрочное бронирование – каким категориям военнообязанных оно предоставляется
Сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы. Фото: khpg.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Сроки бронирования бывают разными

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на бронирование во время военного положения.

Срок действия этого бронирования может изменяться в зависимости от различных категорий. Несколько категорий военнообязанных имеют право фактически бессрочную мобилизацию, на весь срок проведения мобилизации.

Кто имеет бессрочное бронирование

Прежде всего, это люди, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, а также в органах местного самоуправления.

Также бессрочная мобилизация предоставляется военнообязанным гражданам, работающим или проходящим службу в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратив заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

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