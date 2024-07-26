Бессрочное бронирование – каким категориям военнообязанных оно предоставляется

Сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы. Фото: khpg.org

Бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

Читайте также:

Сроки бронирования бывают разными

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на бронирование во время военного положения.

Срок действия этого бронирования может изменяться в зависимости от различных категорий. Несколько категорий военнообязанных имеют право фактически бессрочную мобилизацию, на весь срок проведения мобилизации.

Кто имеет бессрочное бронирование

Прежде всего, это люди, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, а также в органах местного самоуправления.

Также бессрочная мобилизация предоставляется военнообязанным гражданам, работающим или проходящим службу в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратив заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.