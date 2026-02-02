Відео
Україна
У лютому в декого може зникнути бронювання — за якої умови

У лютому в декого може зникнути бронювання — за якої умови

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 04:30
Хто може втратити бронювання в лютому 2026 року — відповідь адвокатки
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: УНІАН

Від 1 лютого поточного року в Україні діють нові правила бронювання військовозобов'язаних. Відтепер забронювати можуть лише тих працівників критично важливих підприємств, які отримують зарплату не менше 21 тисячі 617 гривень, тоді як раніше було достатньо 20 тисяч гривень. 

Про це в ефірі Українського радіо повідомила керуюча партнерка адвокатського бюро Олена Хоменко.

Читайте також:

Нові правила бронювання 

Компаніям, які захочуть вберегти персонал від призову, доведеться підвищувати оклади. Ще однією вимогою для бізнесу є відсутність боргів зі сплати податків і ЄСВ.

За словами правознавиці, підприємства оборонного сектору мають автоматичний статус критичності та можуть бронювати весь персонал. Приватному сектору отримати бронювання складніше — доводиться проводити ретельний відбір.

Позитивні зміни теж є. У "Дії" рішення про бронювання відтепер ухвалюватимуть упродовж доби, а не до трьох діб, як це було раніше. У разі відхилення заявки повторну можна подавати одразу, не чекаючи, коли мине п'ять днів після відмови.

Також юристка порадила не покладатися на смартфони, а мати паперові документи, адже в разі технічного збою в електронних реєстрах бронювання може зникнути. Оновлення реєстрів зазвичай триває від однієї доби до трьох діб. Упродовж цього періоду заброньований, якщо в нього немає паперового витягу й довідки з роботи, фактично буде юридично незахищеним і може отримати повістку від ТЦК та СП.

"Наявність інформації в електронних реєстрах не звільняє працівників від обов'язку мати паперові підтвердження. У разі зникнення статусу заброньованої особи з електронних систем, бронювання автоматично анулюється і в додатку "Резерв", — попередила Олена Хоменко.

Нагадаємо, деякі категорії громадян захищені від призову. У ТЦК пояснили, які документи треба надати, щоб отримати відстрочку. 

Також ми повідомляли, що в Україні зросла кількість заброньованих. Наразі їх мільйон 300 тисяч.

військовий призов мобілізація бронювання військовозобов'язані Бронь від мобілізації
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
