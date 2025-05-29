Військовий прокоментував явище "бусифікації" в Україні

"Бусифікація" в Україні — що думає про таку мобілізацію воїн
Аби не виникло таке явище, як "бусифікація", треба було провести реформу ТЦК. Наразі ж робити це вже запізно.
Таку думку висловив етері "Армія TV" висловив командир екіпажу БпЛА Роман Сініцин.
Що каже військовий щодо "бусифікації"
Роман Сініцін зазначив, що вважає "бусифікацію" негарною історією, яка може бути корисною для ворога, оскільки росіяни люблять розповідати у своїх медіа про примусову мобілізацію в Україні.
"Оці наративи про людоловів... Вони відверто шкодять... Зараз маємо те, що маємо. Але з іншого боку ми громадяни України. Це конституційний обов'язок захищати свою державу. Якщо ти здоровий чоловік, то що тобі заважає це робити. Страшно? Усім страшно", — заявив військовий.
Нагадаємо, в Україні оновили правила бронювання. Відтепер підприємства можуть бронювати більшу кількість працівників.
Також ми повідомляли, що відмова від повістки в умовах воєнного стану є серйозним порушенням правил військового обліку. Порушників можуть оштрафувати на суму до 25,5 тисячі гривень або навіть притягнути до кримінальної відповідальності.
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