Військовий прокоментував явище "бусифікації" в Україні

Працівники ТЦК та СП застосовують фізичну силу, щоб затримати чоловіка. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

Аби не виникло таке явище, як "бусифікація", треба було провести реформу ТЦК. Наразі ж робити це вже запізно.

Таку думку висловив етері "Армія TV" висловив командир екіпажу БпЛА Роман Сініцин.

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Що каже військовий щодо "бусифікації"

Роман Сініцін зазначив, що вважає "бусифікацію" негарною історією, яка може бути корисною для ворога, оскільки росіяни люблять розповідати у своїх медіа про примусову мобілізацію в Україні.

"Оці наративи про людоловів... Вони відверто шкодять... Зараз маємо те, що маємо. Але з іншого боку ми громадяни України. Це конституційний обов'язок захищати свою державу. Якщо ти здоровий чоловік, то що тобі заважає це робити. Страшно? Усім страшно", — заявив військовий.

Нагадаємо, в Україні оновили правила бронювання. Відтепер підприємства можуть бронювати більшу кількість працівників.

Також ми повідомляли, що відмова від повістки в умовах воєнного стану є серйозним порушенням правил військового обліку. Порушників можуть оштрафувати на суму до 25,5 тисячі гривень або навіть притягнути до кримінальної відповідальності.