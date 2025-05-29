Военный прокомментировал явление "бусификации" в Украине

Работники ТЦК и СП применяют физическую силу, чтобы задержать мужчину. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Чтобы не возникло такое явление, как "бусификация", надо было провести реформу ТЦК. Сейчас же делать это уже поздно.

Такое мнение высказал в эфире "Армия TV" высказал командир экипажа БпЛА Роман Синицын.

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Что говорит военный относительно "бусификации"

Роман Синицын отметил, что считает "бусификацию" некрасивой историей, которая может быть полезной для врага, поскольку россияне любят рассказывать в своих медиа о принудительной мобилизации в Украине.

"Эти нарративы о людоедах... Они откровенно вредят... Сейчас имеем то, что имеем. Но с другой стороны мы граждане Украины. Это конституционная обязанность защищать свое государство. Если ты здоровый человек, то что тебе мешает это делать. Страшно? Всем страшно", — заявил военный.

Напомним, в Украине обновили правила бронирования. Отныне предприятия могут бронировать большее количество работников.

Также мы сообщали, что отказ от повестки в условиях военного положения является серьезным нарушением правил воинского учета. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 25,5 тысячи гривен или даже привлечь к уголовной ответственности.