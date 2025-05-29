Военный прокомментировал явление "бусификации" в Украине

"Бусификация" в Украине — что думает о такой мобилизации воин
Чтобы не возникло такое явление, как "бусификация", надо было провести реформу ТЦК. Сейчас же делать это уже поздно.
Такое мнение высказал в эфире "Армия TV" высказал командир экипажа БпЛА Роман Синицын.
Что говорит военный относительно "бусификации"
Роман Синицын отметил, что считает "бусификацию" некрасивой историей, которая может быть полезной для врага, поскольку россияне любят рассказывать в своих медиа о принудительной мобилизации в Украине.
"Эти нарративы о людоедах... Они откровенно вредят... Сейчас имеем то, что имеем. Но с другой стороны мы граждане Украины. Это конституционная обязанность защищать свое государство. Если ты здоровый человек, то что тебе мешает это делать. Страшно? Всем страшно", — заявил военный.
Напомним, в Украине обновили правила бронирования. Отныне предприятия могут бронировать большее количество работников.
Также мы сообщали, что отказ от повестки в условиях военного положения является серьезным нарушением правил воинского учета. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 25,5 тысячи гривен или даже привлечь к уголовной ответственности.
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