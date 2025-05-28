Бронювання від мобілізації — в Україні оновили правила

ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

В Україні оновили правила бронювання від мобілізації. Відтепер підприємства можуть резервувати більше працівників, зокрема тих, хто був офіційно мобілізований після 18 травня минулого року.

Про це повідомили на порталі "Дія".

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Нові правила бронювання працівників

Згідно з оновленими правилами бронювання, до кількості військовозобов’язаних у компанії додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком.

Зазначається, що раніше враховували лише тих, хто на військовому обліку і не мобілізований, а тепер додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.

"Наприклад: було 80 військовозобов’язаних — бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих — загальна кількість зросла до 100 — тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50", — пояснили у "Дії".

Крім того, до загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можливе бронювання без наявності військового квитка. Юристи роз'яснили усі деталі.

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