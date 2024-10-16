Мобілізація в Україні — Сенцов розповів, наскільки багато бусифікованих

Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Український режисер, колишній в'язень Кремля та командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов розповів, що більшість військових у ЗСУ — це мобілізовані люди, які пішли до ТЦК після отримання повістки. У свою чергу, так званих "бусифікованих" менше.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

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За словами Сенцова, більшість військових в українській армії є мобілізованими чоловіками, які пішли до ТЦК після отримання повістки. Тобто мова йде про тих людей, яких "не ловили у бусики". При цьому людей мотивованих пропагандою також немає.

"Є різні люди. Людей, мотивованих пропагандою, які надивилися на телемарафон і сказали: "Все, я пішов до армії", — такого не буває. Людина сама доходить внутрішньо і каже: "Все, відсиджуватися далі неможливо. Треба йти". Такі люди є, їх меншість. Більшість — це мобілізовані. Прийшла повістка, вони сказали: "Значить треба йти". Їх не ловили в бусики", — розповів Сенцов.

Він додав, що людей, яких упіймали "в бусик", насправді не так багато.

"Людей, яких заломили в бусиках, я не зустрічав. Вони є, але їх невелика кількість. Переважно приходить повістка — і людина починає ухилятися, або приходить до армії", — сказав військовий.

Також Олег Сенцов повідомив, що мотивація у мобілізованих вже не та, якою була раніше. Крім цього, страждає і якість поповнення. Людям, які вже близькі до похилого віку, важко виконувати завдання.

"Звісно, мотивація вже не та, як і рівень, як і, так би мовити, якість поповнення. Люди вже, скажімо так, віку якщо не похилого, то вже близько до похилого, дуже-дуже дорослі й не дуже здорові. Вони приходять: "У мене спина, у мене те, у мене це". Де їх упіймали, що мені з ними робити? У піхоті важка робота, а тут (штурмових підрозділах. — Ред.) ще важча", — резюмував режисер.

Нагадаємо, вчора радник глави Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі День.LIVE повідомив, що в США представники обох політичних партій чинять тиск на президента України Володимира Зеленського. Вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізувати до армії чоловіків 18-25 років.

Також ми писали, що за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, російські спецслужби намагаються зірвати мобілізацію в Україні.