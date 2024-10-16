Мобилизация в Украине — Сенцов рассказал, насколько много бусифицированных

Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Украинскиирежиссер, бывший узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов рассказал, что большинство военных в ВСУ — это мобилизованные люди, которые пошли в ТЦК по повестке. В свою очередь, так называемых "бусифицированных" меньше.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

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По словам Сенцова, большинство военных в украинской армии являются мобилизованные мужчины, которые пошли в ТЦК после получения повестки. То есть речь идет о тех людях, которых "не ловили в бусиках". При этом, людей мотивированных пропагандой тоже нет.

"Есть разные люди. Людей, мотивированных пропагандой, которые насмотрелись на телемарафон и сказали: "Все, я пошел в армию", — такого не бывает. Человек сам доходит внутренне и говорит: "Все, отсиживаться дальше невозможно. Надо идти". Такие люди есть, их меньшинство. Большинство — это мобилизованные. Пришла повестка, они сказали: "Значит надо идти". Их не ловили в бусиках", — рассказал Сенцов.

Он добавил, что людей, которых поймали "в бусик", на самом деле не так много.

"Людей, которых заломили в бусиках, я не встречал. Они есть, но их небольшая количество. Преимущественно приходит повестка — и человек начинает уклоняться, либо приходит в армию", — сказал военный.

Также Олег Сенцов сообщил, что мотивация у мобилизованных уже не та, какой была раньше. Помимо этого страдает и качество пополнения. Людям, которые уже близки к пожилому возрасту, тяжело выполнять задачи.

"Конечно, мотивация уже не та, как и уровень, как и, так сказать, качество пополнения. Люди уже, скажем так, возраста если не пожилого, то уже близко к пожилому, очень-очень взрослые и не очень здоровые. Они приходят: "У меня спина, у меня то, у меня это". Где их поймали, что мне с ними делать? В пехоте тяжелая работа, а здесь (штурмовых подразделениях. — Ред.) еще более тяжелая", — резюмировал режиссер.

Напомним, вчера советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире День.LIVE сообщил, что в США представители обеих политических партий оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы наша страна начала мобилизовывать в армию мужчин 18-25 лет.

Также мы писали, что по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, российские спецслужбы пытаются сорвать мобилизацию в Украине.