На Полтавщині чоловік відмовився від мобілізації

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: Суспільне

На Полтавщині чоловік відмовився від повістки. Як відомо, раніше він був засуджений за самовільне залишення частини.

Про це йдеться у судовому вироку.

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На Полтавщині чоловік відмовився від повістки — рішення суду

За інформацією суду, чоловік, що відмовився від повістки, — уродженець селища Диканька Полтавської області, має середню професійно-технічну освіту, не одружений, утримує двох неповнолітніх дітей.

Як відомо, чоловік уже був засуджений до позбавлення волі строком на 5 років у червні 2025-го за частиною 5 статті 407 КК України "Самовільне залишення військової частини або місця служби".

У листопаді листопада 2023 року чоловік відмовився від бойової повістки. Того ж місяця він мав з'явитися на відправлення до військової частини, але не прийшов.

Обвинувачений свою вину визнав повністю та підтвердив обставини подій. Вказав, що надалі він добровільно доєднався до лав ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу" та призначив 3 роки позбавлення волі. Але, врахувавши вирок Пирятинського районного суду за частиною 5 статті 407 КК України "Самовільне залишення військової частини або місця служби", йому призначили остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

Раніше ми інформували, що на Львівщині військовозобов'язаний після проходження ВЛК двічі ігнорував повістки.

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