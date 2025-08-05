На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: Суспільне

На Полтавщине мужчина отказался от повестки. Как известно, ранее он был осужден за самовольное оставление части.

Об этом говорится в судебном приговоре.

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На Полтавщине мужчина отказался от повестки — решение суда

По информации суда, мужчина, отказавшийся от повестки, — уроженец поселка Диканька Полтавской области, имеет среднее профессионально-техническое образование, не женат, содержит двух несовершеннолетних детей.

Как известно, мужчина уже был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет в июне 2025-го по части 5 статьи 407 УК Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы".

В ноябре ноября 2023 года мужчина отказался от боевой повестки. В том же месяце он должен был явиться на отправку в воинскую часть, но не пришел.

Обвиняемый свою вину признал полностью и подтвердил обстоятельства событий. Указал, что в дальнейшем он добровольно присоединился в ряды ВСУ.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу" и назначил 3 года лишения свободы. Но, учитывая приговор Пирятинского районного суда по части 5 статьи 407 УК Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы", ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

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