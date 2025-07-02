Базова загальновійськова підготовка — хто її проходить, окрім студентів

БЗВП — чи проходять її лише студенти
Базова загальна військова підготовка, яка розпочнеться з осені 2025 року, стосуватиметься лише студентів вищих навчальних закладів. Усі інші призовники муситимуть пройти базову військову службу.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
БЗВП стартує з осені
2025 року в Україні стартує процес базової загальної військової підготовки призовників (БЗВП).
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, кого саме стосуватиметься базова військова підготовка.
"БЗВП з 1 вересня 20254 року вводиться у вищих навчальних закладах", — підкреслив юрист.
Що буде з тими, хто не вступив до вишів
Він пояснив, що чекає на тих призовників, які не навчаються у вишах.
"Призовники, які не навчаються, можуть бути призвані на проходження базової військової служби (раніше строкова), якщо буде оголошений призов", — наголосив Айвазян.
Адвокат додав, що громадянин має право обрати рік, коли саме (до досягнення 25-річного віку) він проходитиме базову військову службу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може бути звільнений від проходження БЗВП.
Додамо, ми повідомляли про те, у чому особливість БЗВП новобранців 18-24 років.
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