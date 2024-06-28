Базова загальновійськова підготовка — що це таке та хто обов'язково має пройти

Навчання молодих бійців військової розвідки. Фото: ЗСУ/Facebook

Як відомо, 2024 року в Україні було скасовано строкову військову службу. Натомість було запроваджено базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Від 1 вересня 2025 року деякі категорії громадян будуть зобов'язані проходити такий вишкіл.

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від 21 червня 2024 року № 734 яка затверджує порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Як відбуватиметься БЗВП та що про нього треба знати українцям, повідомляє hromadske.

Що таке базова загальновійськова підготовка

Базова загальновійськова підготовка — це вишкіл, під час якого майбутніх військовозобов'язаних навчатимуть виконувати бойові завдання, поводитися зі зброєю та вибуховими пристроями, діяти на полі бою, надавати домедичну та первинну психологічну допомогу тощо.

Базова підготовка потрібна, щоб громадяни здобували військово-облікові спеціальності. А ще — мали загальні навички й уміння, необхідні для захисту країни.

Де проводитимуть БЗВП

БЗВП проводитимуть у:

вищих військових навчальних закладах;

військових навчальних підрозділах вишів;

навчальних частинах (центрах) ЗСУ, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

закладах освіти зі специфічними умовами навчання, де готують поліціянтів (там вона буде обовʼязковою для всіх);

закладах вищої освіти всіх форм власності.

Військова підготовка українських студентів. Фото: M&M Photography, Стрий

Хто буде зобов'язаний проходити БЗВП

У закладах вищої освіти базова загальновійськова підготовка буде окремою навчальною дисципліною. Її обов'язково повинні будуть проходити повнолітні хлопці-студенти під час навчання в університеті.

Дівчата — за власним бажанням. Для цього вони мають повідомити про своє бажання за пів року до початку практичної частини.

Ті 18 річні юнаки, які не пішли навчатися у виш, теж повинні будуть проходити БЗВП, проте час проходження вони зможуть обирати самостійно. Зробити це треба до настання 24 років. Якщо ж до 24 років громадянин самостійно не зробив цього, то в період з 24 до 25 має пройти її обовʼязково.

Також підготовка буде потрібна і тим, хто вперше вступатиме на держслужбу, до органів місцевого самоврядування чи прокуратури.

Хто буде проводити БЗВП

На посади викладачів призначатимуть тих, хто має відповідний рівень освіти та буде спроможний за віком і станом здоров’я якісно проводити заняття. Передусім ідеться про вже звільнених з військової служби та ветеранів війни. Крім того, для проведення БЗВП залучатимуть ветеранські громадські об’єднання.

Випуск рекрутів "Азову", які завершили бойову підготовку. Фото: Азов/Facebook

Що входитиме у БЗВП

Дисципліна складатиметься з теоретичної частини в обсязі трьох кредитів — тобто 90 годин на очній формі навчання. У вишах її викладатимуть на 2 курсі для студентів, які здобули повну загальну середню освіту.

Також буде практична частина тривалістю 210 годин (сім кредитів). Її проходитимуть, зокрема, у:

вищих військових навчальних закладах;

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

навчальних частинах (центрах) ЗСУ;

тренінгових центрах органів поліції.

Практична підготовка — після опанування теоретичної частини в той самий навчальний рік. Ця частина вишколу триватиме до одного місяця в період травня-жовтня — на неї піде час, відведений на канікули.

Також можливі додаткові заняття, на яких вчитимуть стріляти на сертифікованих стрільбищах, у тирах та на інтерактивних тренажерах. Їх можуть організувати за сприяння місцевої влади та громадських організацій (і за їхні ж гроші). Проте такі додаткові заняття не зараховуватимуть до загального часу проведення БЗВП.

Практична підготовка завершуватиметься підсумковим контролем, за яким визначатимуть готовність студента до проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю. Порядок підсумкового контролю визначатиме Генштаб.

Ті громадяни, які успішно завершили базову підготовку, складають військову присягу, отримують сертифікат про проходження БЗВП та здобуття військово-облікової спеціальності. Сертифікат видаватиме навчальна військова частина чи заклад освіти, у якому проводили практичну підготовку.

Які є нюанси проходження БЗВП

Перед тим, як студентів направлять на проходження практичної частини, вони пройдуть медогляд. До навчальних військових частин направляти студентів буде ТЦК — за списками від вишів.

Держава візьме на себе витрати й на перевезення до місць проходження практичної частини. Самі ж місця визначатиме Генштаб. Назад студентів з вишколу теж привезуть безоплатно.

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