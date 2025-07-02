Базовая общевойсковая подготовка - кто ее проходит, кроме студентов

Процесс БОВП. Фото: Учебный центр ТрО

Базовая общая военная подготовка, которая начнется с осени 2025 года, будет касаться только студентов высших учебных заведений. Все остальные призывники должны будут пройти базовую военную службу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В 2025 году в Украине стартует процесс базовой общей военной подготовки призывников (БОВП).

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кого именно будет касаться базовая военная подготовка.

"БОВП с 1 сентября 20254 года вводится в высших учебных заведениях", — подчеркнул юрист.

Что будет с теми, кто не поступил в вузы

Он объяснил, что ждет тех призывников, которые не учатся в вузах.

"Призывники, которые не учатся, могут быть призваны на прохождение базовой военной службы (ранее срочная), если будет объявлен призыв", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что гражданин имеет право выбрать год, когда именно (до достижения 25-летнего возраста) он будет проходить базовую военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.

Добавим, мы сообщали о том, в чем особенность БОВП новобранцев 18-24 лет.