Базовая общевойсковая подготовка - кто ее проходит, кроме студентов

БОВП — проходят ли ее только студенты
Базовая общая военная подготовка, которая начнется с осени 2025 года, будет касаться только студентов высших учебных заведений. Все остальные призывники должны будут пройти базовую военную службу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
БОВП стартует с осени
В 2025 году в Украине стартует процесс базовой общей военной подготовки призывников (БОВП).
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кого именно будет касаться базовая военная подготовка.
"БОВП с 1 сентября 20254 года вводится в высших учебных заведениях", — подчеркнул юрист.
Что будет с теми, кто не поступил в вузы
Он объяснил, что ждет тех призывников, которые не учатся в вузах.
"Призывники, которые не учатся, могут быть призваны на прохождение базовой военной службы (ранее срочная), если будет объявлен призыв", — подчеркнул Айвазян.
Адвокат добавил, что гражданин имеет право выбрать год, когда именно (до достижения 25-летнего возраста) он будет проходить базовую военную службу.
Напомним, мы ранее писали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.
Добавим, мы сообщали о том, в чем особенность БОВП новобранцев 18-24 лет.
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