Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки arrow

БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

12 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базова загальна військова підготовка — які недоліки є під час навчання
Військові навчання. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні під час мобілізації, перш ніж відправити військовозобов'язаного на фронт, він обов'язково має пройти базову загальну військову підготовку. Проте є деякі чинники, які впливають на рівень та якість її виконання. 

Про нюанси, які виникли внаслідок війни, розповів  начальник Управління по роботі з сержантським складом ЗС України головний майстер-сержант Олександр Косинський.

Читайте також:

У чому складнощі організації БЗВП

За словами Олександра Косинського, під час проведення підготовки потрібно навчити велику кількість людей у короткий термін. Він додав, що більшість країн НАТО практикують підхід, де загальна військова підготовка для тих громадян, які не мають взагалі ніякого бойового досвіду, має тривати щонайменше три місяці. 

Втім, в умовах війни в Україні бойові підрозділи та частини хочуть укомплектувати якомога швидше із врахуванням витрат на полі бою. Косинський додає, що тут є два важливі суперечливі фактори. Зокрема, у першому треба якнайшвидше та якнайбільше підготувати новобранців, а другий фактор вимагає якості такої підготовки. 

"Крім того, дуже сильно все залежить від того, як в тому чи іншому навчальному центрі організована підготовка. Наскільки цей центр укомплектований інструкторами й наскільки вони кваліфіковані. Плюс потрібно врахувати морально-ділові якості тих, хто приходить на таку підготовку, чи є в них мотивація навчатися, чи ні", — додав військовий. 

Від чого залежить якість проходження БЗВП

Військовий додав, що різні навчальні центри по-різному готують військових. Все залежить від того, скільки фахових та досвідчених військових з бойовими виходами в реальних умовах є у навчальному центрі.

"Там, де керівництву вдалося зібрати більше підготовлених та досвідчених інструкторів, там і якість краща. Там, де керівники думають про покращення навчального процесу, при цьому мінімізують багато відволікаючих факторів для курсантів, такі як добові наряди, патрулі, чергування, виконання якихось робіт і так далі, звісно, у таких навчальних центрах якість підготовки є кращою. Але ж воно всюди по-різному", — сказав Косинський.

Чому в навчальних центрах мало інструкторів з бойовим досвідом

Також Олександр Косинський заявив, що кваліфікований інструкторський склад непросто знайти. У травні в 2022 році в Україні значно розширили мережу навчальних військових частин та підрозділів, які займаються проводженням БЗВП для громадян. Відтак виникла велика кількість вакантних посад інструкторського складу, які в ідеалі мають мати бойовий досвід та бути добре підготовленими. Це стає особливо складним в умовах війни, оскільки досвідчених хочуть тримати на полі бою. Натомість щоб перекрити дефіцит "викладацького" осередку, сержантів та інструкторів відправляють на відповідні курси, аби вони могли надалі передавати свій досвід новобранцям. 

Нагадаємо, ми розповідали все, що потрібно знати про базову загальну військову підготовку в Україні — кому вона потрібна, де її можна пройти, як довго вона триває та багато інших важливих нюансів. 

Також деякі категорії громадян мають право бути звільненими за законом від обов'язкового проходження БЗВП. 

мобілізація військова підготовка тренування військові навчання БЗВП ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

Термінова новина

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним з кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

19:28 У Сумах лунають потужні вибухи — окупанти запустили ракети

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

Термінова новина

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним з кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

19:28 У Сумах лунають потужні вибухи — окупанти запустили ракети

19:12 У Києві транспортний колапс — метро переповнене

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком