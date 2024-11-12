Базова загальна військова підготовка — які недоліки є під час навчання

Військові навчання. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила

В Україні під час мобілізації, перш ніж відправити військовозобов'язаного на фронт, він обов'язково має пройти базову загальну військову підготовку. Проте є деякі чинники, які впливають на рівень та якість її виконання.

Про нюанси, які виникли внаслідок війни, розповів начальник Управління по роботі з сержантським складом ЗС України головний майстер-сержант Олександр Косинський.

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У чому складнощі організації БЗВП

За словами Олександра Косинського, під час проведення підготовки потрібно навчити велику кількість людей у короткий термін. Він додав, що більшість країн НАТО практикують підхід, де загальна військова підготовка для тих громадян, які не мають взагалі ніякого бойового досвіду, має тривати щонайменше три місяці.

Втім, в умовах війни в Україні бойові підрозділи та частини хочуть укомплектувати якомога швидше із врахуванням витрат на полі бою. Косинський додає, що тут є два важливі суперечливі фактори. Зокрема, у першому треба якнайшвидше та якнайбільше підготувати новобранців, а другий фактор вимагає якості такої підготовки.

"Крім того, дуже сильно все залежить від того, як в тому чи іншому навчальному центрі організована підготовка. Наскільки цей центр укомплектований інструкторами й наскільки вони кваліфіковані. Плюс потрібно врахувати морально-ділові якості тих, хто приходить на таку підготовку, чи є в них мотивація навчатися, чи ні", — додав військовий.

Від чого залежить якість проходження БЗВП

Військовий додав, що різні навчальні центри по-різному готують військових. Все залежить від того, скільки фахових та досвідчених військових з бойовими виходами в реальних умовах є у навчальному центрі.

"Там, де керівництву вдалося зібрати більше підготовлених та досвідчених інструкторів, там і якість краща. Там, де керівники думають про покращення навчального процесу, при цьому мінімізують багато відволікаючих факторів для курсантів, такі як добові наряди, патрулі, чергування, виконання якихось робіт і так далі, звісно, у таких навчальних центрах якість підготовки є кращою. Але ж воно всюди по-різному", — сказав Косинський.

Чому в навчальних центрах мало інструкторів з бойовим досвідом

Також Олександр Косинський заявив, що кваліфікований інструкторський склад непросто знайти. У травні в 2022 році в Україні значно розширили мережу навчальних військових частин та підрозділів, які займаються проводженням БЗВП для громадян. Відтак виникла велика кількість вакантних посад інструкторського складу, які в ідеалі мають мати бойовий досвід та бути добре підготовленими. Це стає особливо складним в умовах війни, оскільки досвідчених хочуть тримати на полі бою. Натомість щоб перекрити дефіцит "викладацького" осередку, сержантів та інструкторів відправляють на відповідні курси, аби вони могли надалі передавати свій досвід новобранцям.

Нагадаємо, ми розповідали все, що потрібно знати про базову загальну військову підготовку в Україні — кому вона потрібна, де її можна пройти, як довго вона триває та багато інших важливих нюансів.

Також деякі категорії громадян мають право бути звільненими за законом від обов'язкового проходження БЗВП.