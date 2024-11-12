Базовая общая военная подготовка — какие недостатки есть во время учебы

Военные учения. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени Короля Даниила

В Украине во время мобилизации, прежде чем отправить военнообязанного на фронт, он должен пройти базовую общую военную подготовку. Однако есть некоторые факторы, которые влияют на уровень и качество ее выполнения.

О нюансах, возникших в результате войны, рассказал начальник Управления по работе с сержантским составом ВС Украины главный мастер-сержант Александр Косинский.

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В чем сложности организации БОВП

По словам Александра Косинского, во время проведения подготовки нужно научить большое количество людей в кратчайшие сроки. Он добавил, что большинство стран НАТО практикуют подход, где общая военная подготовка для тех граждан, не имеющих вообще никакого боевого опыта, должна длиться не менее трех месяцев.

Впрочем, в условиях войны в Украине боевые подразделения и части хотят укомплектовать как можно скорее с учетом расходов на поле боя. Косинский добавляет, что здесь есть два важных противоречивых фактора. В частности, в первом нужно как можно быстрее и больше подготовить новобранцев, а второй фактор требует качества такой подготовки.

"Кроме того, очень сильно все зависит от того, как в том или ином учебном центре организована подготовка. Насколько этот центр укомплектован инструкторами и насколько они квалифицированы. Плюс нужно учесть морально-деловые качества тех, кто приходит на такую подготовку, есть ли у них мотивация учиться или нет", — добавил военный.

От чего зависит качество прохождения БОВП

Военный добавил, что разные учебные центры по-разному готовят военных. Все зависит от того, сколько профессиональных и опытных военных с боевыми выходами в реальных условиях в учебном центре.

"Там, где руководству удалось собрать больше подготовленных и опытных инструкторов, там и качество лучше. Там, где руководители думают об улучшении учебного процесса, при этом минимизируют многие отвлекающие факторы для курсантов, такие как суточные наряды, патрули, дежурство, выполнение каких-то работ и так дальше, конечно, в таких учебных центрах качество подготовки лучше", — говорит Косинский.

Почему в учебных центрах мало инструкторов с боевым опытом

Также Александр Косинский заявил, что квалифицированный инструкторский состав непросто найти. В мае 2022 года в Украине значительно расширили сеть учебных воинских частей и подразделений, которые занимаются проводкой БОВП для граждан. Следовательно, возникло большое количество вакантных должностей инструкторского состава, которые в идеале должны иметь боевой опыт и быть хорошо подготовленными. Это становится особенно сложным в условиях войны, поскольку опытных желают держать на поле боя. Чтобы перекрыть дефицит "преподавательской" ячейки, сержантов и инструкторов отправляют на соответствующие курсы, чтобы они могли в дальнейшем передавать свой опыт новобранцам.

Напомним, мы рассказывали все, что нужно знать о базовой всеобщей военной подготовке в Украине — кому она нужна, где ее можно пройти, как долго она длится и многие другие важные нюансы.

Также некоторые категории граждан имеют право быть уволены по закону от обязательного прохождения БОВП.