Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow БОВП в Украине — военный назвал нюансы и недостатки arrow

БОВП в Украине — военный назвал нюансы и недостатки

12 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базовая общая военная подготовка — какие недостатки есть во время учебы
Военные учения. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени Короля Даниила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине во время мобилизации, прежде чем отправить военнообязанного на фронт, он должен пройти базовую общую военную подготовку. Однако есть некоторые факторы, которые влияют на уровень и качество ее выполнения.

О нюансах, возникших в результате войны, рассказал начальник Управления по работе с сержантским составом ВС Украины главный мастер-сержант Александр Косинский.

Читайте также:

В чем сложности организации БОВП

По словам Александра Косинского, во время проведения подготовки нужно научить большое количество людей в кратчайшие сроки. Он добавил, что большинство стран НАТО практикуют подход, где общая военная подготовка для тех граждан, не имеющих вообще никакого боевого опыта, должна длиться не менее трех месяцев.

Впрочем, в условиях войны в Украине боевые подразделения и части хотят укомплектовать как можно скорее с учетом расходов на поле боя. Косинский добавляет, что здесь есть два важных противоречивых фактора. В частности, в первом нужно как можно быстрее и больше подготовить новобранцев, а второй фактор требует качества такой подготовки.

"Кроме того, очень сильно все зависит от того, как в том или ином учебном центре организована подготовка. Насколько этот центр укомплектован инструкторами и насколько они квалифицированы. Плюс нужно учесть морально-деловые качества тех, кто приходит на такую подготовку, есть ли у них мотивация учиться или нет", — добавил военный.

От чего зависит качество прохождения БОВП

Военный добавил, что разные учебные центры по-разному готовят военных. Все зависит от того, сколько профессиональных и опытных военных с боевыми выходами в реальных условиях в учебном центре.

"Там, где руководству удалось собрать больше подготовленных и опытных инструкторов, там и качество лучше. Там, где руководители думают об улучшении учебного процесса, при этом минимизируют многие отвлекающие факторы для курсантов, такие как суточные наряды, патрули, дежурство, выполнение каких-то работ и так дальше, конечно, в таких учебных центрах качество подготовки лучше", — говорит Косинский.

Почему в учебных центрах мало инструкторов с боевым опытом

Также Александр Косинский заявил, что квалифицированный инструкторский состав непросто найти. В мае 2022 года в Украине значительно расширили сеть учебных воинских частей и подразделений, которые занимаются проводкой БОВП для граждан. Следовательно, возникло большое количество вакантных должностей инструкторского состава, которые в идеале должны иметь боевой опыт и быть хорошо подготовленными. Это становится особенно сложным в условиях войны, поскольку опытных желают держать на поле боя. Чтобы перекрыть дефицит "преподавательской" ячейки, сержантов и инструкторов отправляют на соответствующие курсы, чтобы они могли в дальнейшем передавать свой опыт новобранцам.

Напомним, мы рассказывали все, что нужно знать о базовой всеобщей военной подготовке в Украине — кому она нужна, где ее можно пройти, как долго она длится и многие другие важные нюансы.

Также некоторые категории граждан имеют право быть уволены по закону от обязательного прохождения БОВП.

мобилизация военная подготовка тренировки военные учения БОВП ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:13 Военный ушел в СОЧ и остался без 30 тыс. грн — приговор суда

20:44 Зеленский представил новых послов в Украине

20:43 В Запорожье были слышны взрывы

20:34 Пол после Тайсона сразится с одним из лучших боксеров мира

20:28 В Украине завтра резко изменится погода — синоптики дали прогноз

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

20:26 Зеленский объяснил, как бойцы смогут переводиться между частями

20:09 В Украине стартует проект экологического восстановления

20:00 БОВП в Украине — военный назвал нюансы и недостатки

19:37 Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

21:13 Военный ушел в СОЧ и остался без 30 тыс. грн — приговор суда

20:44 Зеленский представил новых послов в Украине

20:43 В Запорожье были слышны взрывы

20:34 Пол после Тайсона сразится с одним из лучших боксеров мира

20:28 В Украине завтра резко изменится погода — синоптики дали прогноз

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

20:26 Зеленский объяснил, как бойцы смогут переводиться между частями

20:09 В Украине стартует проект экологического восстановления

20:00 БОВП в Украине — военный назвал нюансы и недостатки

19:37 Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

19:28 В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком