Бронирование от мобилизации в 2024 – сроки для принятия и процедура

Сотрудники ТЦК со списками забронированных военнообязанных. Фото: Черниговский ТЦК

Проверка списков военнообязанных граждан для бронирования от мобилизации длится не более 10 рабочих дней. После чего Минэкономики через 5 рабочих дней должно принять свое решение.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Списки на согласование бронирования работников критически важных для украинской экономики предприятий согласно новому закону рассматриваются в срок не более 10 рабочих дней со дня получения.

После проверки Министерство экономики принимает решение в срок не более 5 рабочих дней со дня получения согласованных и проверенных списков.

Сколько времени имеют Минобороны и ТЦК

После этого Минэкономики передает информацию об отсрочке для указанных в списках граждан Министерству обороны. Эта информация предоставляется в трехдневный срок.

А после этого военное ведомство должно передать все данные в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратив заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Добавим, что в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.