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Чекали два місяці на кордоні, щоб потрапити до Угорщини — ДПСУ затримала ухилянтів

23 квітня 2024 13:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Чекали два місяці на кордоні, щоб потрапити до Угорщини — ДПСУ затримала ухилянтів
Затриманні ухилянти на кордоні. Фото: ДПСУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прикордонники виявили в Закарпатській області групу з 8 осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною. За попередніми даними, ухилянти заплатили невідомим посередникам по $10 000 кожен і залишились в області, очікуючи подальших інструкцій.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у вівторок, 23 квітня.

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Під час цього періоду вони самостійно оплачували харчування та житло. Прикордонники затримали групу під час спроби незаконного перетину кордону. Зараз правоохоронні органи зʼясовують всі обставини цієї незаконної схеми.

Також було направлено повідомлення до Національної поліції щодо переправників, які організували цей незаконний перетин кордону.

Чекали два місяці на кордоні, щоб потрапити до Угорщини — ДПСУ затримала ухилянтів - фото 1
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу. 

Також ми розповідали, що поліція Києва отримала понад 5000 звернень від ТЦК про розшук військовозобов'язаних. Однак ця статистика щодо кількості ухилянтів може бути перебільшеною. 

кордон
Угорщина
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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