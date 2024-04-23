Чекали два місяці на кордоні, щоб потрапити до Угорщини — ДПСУ затримала ухилянтів

Затриманні ухилянти на кордоні. Фото: ДПСУ / Telegram

Прикордонники виявили в Закарпатській області групу з 8 осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною. За попередніми даними, ухилянти заплатили невідомим посередникам по $10 000 кожен і залишились в області, очікуючи подальших інструкцій.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у вівторок, 23 квітня.

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Ухилянтам не вдалось перетнути кордон

Під час цього періоду вони самостійно оплачували харчування та житло. Прикордонники затримали групу під час спроби незаконного перетину кордону. Зараз правоохоронні органи зʼясовують всі обставини цієї незаконної схеми.

Також було направлено повідомлення до Національної поліції щодо переправників, які організували цей незаконний перетин кордону.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу.

Також ми розповідали, що поліція Києва отримала понад 5000 звернень від ТЦК про розшук військовозобов'язаних. Однак ця статистика щодо кількості ухилянтів може бути перебільшеною.