Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГПСУ задержала уклонистов arrow

Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГПСУ задержала уклонистов

23 апреля 2024 13:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГНСУ задержала ухилянцев
Задержанные уклонисты на границе. Фото: ГПСУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из 8 человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией. По предварительным данным, уклонисты заплатили неизвестным посредникам по $10 000 каждый и остались в области, ожидая дальнейших инструкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

Уклонистам не удалось пересечь границу

В этот период они самостоятельно оплачивали питание и жилье. Пограничники задержали группу при попытке незаконного пересечения границы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этой незаконной схемы.

Также было направлено сообщение в Национальную полицию о переправщиках, организовавших это незаконное пересечение границы.

Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГДСУ задержала уклонистов - фото 1
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу.

Также мы рассказывали, что полиция Киева получила более 5000 обращений от ТЦК о розыске военнообязанных. Однако эта статистика относительно количества уклонистов может быть  преувеличенной.

граница
Венгрия
пограничники
мобилизация
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри