Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГНСУ задержала ухилянцев

Задержанные уклонисты на границе. Фото: ГПСУ / Telegram

Пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из 8 человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией. По предварительным данным, уклонисты заплатили неизвестным посредникам по $10 000 каждый и остались в области, ожидая дальнейших инструкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

Уклонистам не удалось пересечь границу

В этот период они самостоятельно оплачивали питание и жилье. Пограничники задержали группу при попытке незаконного пересечения границы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этой незаконной схемы.

Также было направлено сообщение в Национальную полицию о переправщиках, организовавших это незаконное пересечение границы.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу.

Также мы рассказывали, что полиция Киева получила более 5000 обращений от ТЦК о розыске военнообязанных. Однако эта статистика относительно количества уклонистов может быть преувеличенной.