Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГНСУ задержала ухилянцев

Ждали два месяца на границе, чтобы попасть в Венгрию — ГПСУ задержала уклонистов
Пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из 8 человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией. По предварительным данным, уклонисты заплатили неизвестным посредникам по $10 000 каждый и остались в области, ожидая дальнейших инструкций.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ во вторник, 23 апреля.
Уклонистам не удалось пересечь границу
В этот период они самостоятельно оплачивали питание и жилье. Пограничники задержали группу при попытке незаконного пересечения границы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этой незаконной схемы.
Также было направлено сообщение в Национальную полицию о переправщиках, организовавших это незаконное пересечение границы.
Напомним, что в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу.
Также мы рассказывали, что полиция Киева получила более 5000 обращений от ТЦК о розыске военнообязанных. Однако эта статистика относительно количества уклонистов может быть преувеличенной.
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